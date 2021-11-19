10-классник из Мурома выиграл серебро на Всероссийской олимпиаде по искусственному...

10-классник из Мурома выиграл серебро на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.Завершилась Всероссийская олимпиада школьников по искусственному интеллекту, впервые организованная Минпросвещения России. В заключительном этапе состязания приняли участие 50 школьников из 19 регионов России.Ученик 10 класса муромской гимназии №6 Алексей Зайцев завоевал второе место. Интеллектуала из Владимирской области обошёл 9-классник из гимназии № 5 города Новороссийск Семён Комаров. Замыкает тройку лидеров Илья Катаев, ученик 9 класса Кировского физико-математического лицея.В финале участники решали две сложные задачи в области искусственного интеллекта, связанные с компьютерной обработкой текстов и анализом изображений. Так, требовалось создать модель на основе зрительских отзывов на кинофильмы, с помощью которой можно оценить тональность высказывания и сделать вывод о том, понравился ли фильм конкретному зрителю. Также ребята разрабатывали компьютерный алгоритм анализа фотографий и подсчёта количества звёзд на ночном небе. Участникам следовало обучить модель отличать изображения звёзд от альтернативных источников света, таких как луна и фонари.Заявки на участие в олимпиаде подали более 10 тысяч учеников 8–11-х классов из почти 2 тысяч общеобразовательных организаций 77 субъектов Российской Федерации, участниками основного этапа состязаний стали 1720 школьников. Победители и призёры получат дипломы и призы. Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря, сообщает Муром24.За первое место победитель получает диплом и ноутбук, за второе - планшет, третий призер награждается смартфоном.Фото: пресс-служба Минпросвещени России