Зачем болгарский лидер высказал непопулярное в Евросоюзе мнение о том, что Крым – это территория России, объяснили эксперты.

Зачем болгарский лидер высказал непопулярное в Евросоюзе мнение о том, что Крым – это территория России, объяснили эксперты.Заявление президента Болгарии Румена Радева о принадлежности Крыма не остались незамеченными. Во время дебатов глава государства назвал эту территорию российской, а санкции, введенные против РФ – неэффективными. В МИД Украины уже потребовали от болгарского лидера опровержения, а в Евросоюзе напомнили политику официальную позицию по полуострову.В то время как во всем ЕС считают, что Крым – это Украина, в Болгарии царят пророссийские настроения. Именно поэтому Радев сделал такое заявление, считает политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Якобы так болгарский лидер зарабатывает себе очки перед вторым туром выборов.По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, Радев "сказал то, что на Западе понимает большинство политиков", однако они не могут озвучить это в силу обстоятельств. Слова эксперта приводит "".Как Родионов, так и Погребинский отметили, что слова президента Болгарии никак не повлияют на позицию Евросоюза по Крыму, поскольку в этом вопросе София не имеет влияния.Ранее политолог Андрей Казакевич , почему президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не сделал официальное заявление о признании Крыма российским. По мнению эксперта, лидер республики не хочет наносить серьезный вред отношениям с Украиной.