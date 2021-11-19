Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова скончалась в пятницу. На момент смерти ей было 95 лет. О кончине звезды 12 стульев и Стариков-разбойников сообщил в ..

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова скончалась в пятницу. На момент смерти ей было 95 лет.О кончине звезды "12 стульев" и "Стариков-разбойников" сообщил в социальных сетях киновед Сергей Капков, его слова передает ""."Она действительно рождена была звездой и сумела бы с достоинством нести это определение... если бы в советском кино нашлось место для её шарма", – написал Капков.Стоит отметить, что Нина Агапова также известна широкой публике по своим ролям в кинокартинах "Мертвые души", "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч", "Шесть стариков и одна девушка", "Небеса обетованные", "Крейцерова соната" и "Не хочу быть взрослым".