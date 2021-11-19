Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, подозреваемый вскрыл автомашину, похитил магнитолу и инструменты...

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже из автомобиля и в умышленном повреждении имущества.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь ночью в 8 микрорайоне города, заприметил около одного из жилых корпусов припаркованный автомобиль «ВАЗ 21074». Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, подозреваемый вскрыл автомашину, похитил магнитолу и инструменты. После этого он совершил поджог машины и скрылся. Общий материальный ущерб составил более 216 тысяч рублей.Вскоре мужчина понял, что обронил при совершении преступного деяния свой телефон. Чтобы не быть узнанным он сжег свою куртку, а затем вернулся на место происшествия, где его и задержали сотрудники полиции. Подозреваемым оказался ранее судимый 22-летний житель Московской области. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем СО ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренными частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31