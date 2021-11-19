Жители областного центра жалуются на то, что у них списывают деньги за проезд в автобусе, даже в...

Жители областного центра жалуются на то, что у них списывают деньги за проезд в автобусе, даже в том случае, если они этим общественным транспортом в течение дня не пользовались. Уведомления об оплате проезда пришли даже тем, кто находился на больничном и сидел дома.Как пояснили в компании "Ситикард", которая обеспечивает процесс безналичной оплаты проезда во Владимире, 16 ноября была произведена загрузка в банк информации о поездках, совершённых за первые две недели ноября, и сейчас людям пришли уведомления за эти поездки. На странице оператора можно проверить каждую транзакцию.