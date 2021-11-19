Обе наследницы доставили артистке немало хлопот

Обе наследницы доставили артистке немало хлопотИзвестная поп-певица Маша Распутина за свою жизнь дважды стала мамой. Дочек артистка родила от разных мужчин – девочки выросли совершенно непохожими друг на друга. И со старшей, и с младшей наследницей Распутиной пришлось пережить определенные трудности.36-летняя Лидия ЕрмаковаПервую дочку Лиду артистка родила от своего первого продюсера Владимира Ермакова в 1985 году. Пара заключила брак только спустя несколько лет после появления на свет девочки. Наследница, как оказалось, имеет проблемы с душевным здоровьем.Не так давно певица призналась, что Лидия страдает от неизлечимого , которое появилось у нее только с возрастом. В свое время девушка даже оказалась в психиатрической клинике, а сейчас нуждается в помощи врачей. К тому же Лидия, по словам Марии, может видеть потусторонний мир.О заболевании старшей дочери артистка узнала только после скандального расставания с первым мужем. Шесть лет назад Лидия встала на сторону отца, выступив против матери. В 2017 году, после смерти Владимира, родственницам удалось помириться. Распутина осознала, что поступок дочери был связан с проблемами со здоровьем, и попытками Ермакова настроить наследницу против нее. Сейчас звезда называет Лидию человеком с добрым сердцем.21-летняя Мария ЗахароваВторая дочка певицы появилась на свет в браке Распутиной с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым в 2000 году. До этого года девушка не переставала радовать своих родителей: поступила в МГИМО, выросла настоящей красавицей и не вела публичный образ жизни. Однако недавно младшая дочь Распутиной на всю страну обвинила сводного брака по отцовской линии в домогательствах и рукоприкладстве.В студии программы "Прямой эфир" Мария рассказала, что 42-летний Роман проявляет к ней совсем не родственные чувства. Девушка рассказала о том, что старший брат домогался ее, когда ей было всего 17 лет. Шокированный обвинениями родственник сестру прямо под прицелами телекамер. Мария покинула студию с гематомами, синяками и скрытыми повреждениями внутренних органов. После передачи девушка обратилась в больницу, сняла побои и даже наняла адвоката, чтобы наказать брата.Мария Распутина, как и ее супруг Виктор Захаров, не знали о том, что их наследница обратилась в передачу. Накануне , что Мария отбилась от рук уже давно. Девушка начала прогуливать учебу, пыталась незаметно снять родителей, чтобы выставить кадры на всеобщее обозрение. Распутина и Захаров отправили наследницу жить в гостевой дом на их участке в качестве наказания сразу после того, как она позволила себе покрыть родителей матом. Певица утверждает, что ее дочь попала под дурное влияние и надеется, что скоро их жизнь наладится.