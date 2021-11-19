Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области по факту гибели детей на водоеме...

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области по факту гибели детей на водоеме в поселке Анопино в Гусь-Хрустальном районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В водоеме около 16 часов 19 ноября 2021 года обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) 8 и 9 лет с признаками утопления, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления СК России по Владимирской области Артем Кулаков, следователи и следователи -криминалисты СК России.Следователи СК России в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят следственные и иные процессуальные действия, а также устанавливают все причины и условия, способствующие гибели детей. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской убедительно просит родителей и педагогов провести разъяснительные беседы с детьми, объяснив им опасность выхода на лед.Фото: pixabay.com