Для жителей аварийных домов построили четырехэтажный дом на 35 квартир

В Гусь-Хрустальном районе ключи от новых квартир получили 72 человека, которые ранее проживали в аварийных домах. Об этом сообщила администрация Владимирской области.Торжественное вручение ключей от новых квартир состоялось в поселке Уршельский. Для переселенцев из аварийного жилья по адресу: улица Театральная, 52, возвели четырехэтажный двухподъездный дом на 35 квартир. Все они имеют внутреннюю отделку и полностью готовы к эксплуатации.Территория возле дома благоустроена: во дворе установили детскую площадку, у подъездов разместили скамейки и урны, вход в каждый подъезд оборудован пандусом. На первом этаже нового дома создана общая комната для колясок и уборочного инвентаря.В 2021 году в регионе планируется переселить из аварийного жилья 1230 человек на территории 25 муниципальных образований. На эти цели выделено 899 млн рублей. Уже переселено 807 человек.