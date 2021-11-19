Инициатором выступила московская организация

В Коврове планируют построить двухполосный тоннель под железной дорогой. Данный вопрос рассмотрели 17 ноября депутаты комитета по управлению муниципальной собственностью.Инициатором строительства стала столичная компания ООО «Транспортная инфраструктура». Проект предполагает, что в районе старого кладбища будет возведен двухполосный тоннель. Его ширина составит 9 м, а высота — 5 м. Этот объект дорожной инфраструктуры будет платным для большегрузного транспорта, проходящего транзитом через Ковров. Для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 т проезд по тоннелю будет бесплатным.Трубочку, выполняющую в данный момент функцию транзитной артерии, закроют для транспорта и сделают пешеходной.Все обязательства по строительству и содержанию объекта берет на себя инвестор. Вложенные средства должны окупиться через 35 пять лет — по истечении этого срока объект безвозмездно передадут в муниципальную собственность.Если проект будет одобрен, то инвестор приступит к строительству уже летом. Сдать объект планируется в 2024 году.