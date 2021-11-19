Поддержать в борьбе с болезнью. В красные зоны владимирских больниц приходят и священники. Они...

Поддержать в борьбе с болезнью. В "красные зоны" владимирских больниц приходят и священники. Они проводят для пациентов причастие и соборование. А в самой митрополии проходят специальные уроки. Священнослужителей обучают "защитному минимуму".- Посмотрим как он выглядит. Он на молнии. Такой прорезиненный костюмчик стоит 1300, оптовая цена. Из спанбода – в пределах 300-400 рублей.В защитный костюм клирик Всех-Святского храма, иерей Валерий Сапрыкин облачается не впервые. Священник навещает больных в ковидном госпитале шестой больницы Юрьевца. За что в этом году был удостоен Патриаршей награды, которую ему вручил митрополит Тихон. Условно красная зона может начинаться не только в самом инфекционном отделении, но и в подъезде дома, где проживает больной. Перед тем, как посетить пациента, священник надевает стерильные перчатки, затем сестра милосердия помогает ему облачиться в защитный костюм. Современный СИЗ одноразовый и достаточно прочный.- Сперва надеваем один рукавчик. Не спешим. Потому что высокого роста человек. Смотрите, костюмчик впритык сел.После костюма- маска. В идеале - с боковым клапаном, чтобы было легче дышать. Поверх маски - защитные очки. Они должны плотно прилегать. Если запотевают с внутренней стороны, их следует обработать жидким мылом и досуха вытереть салфеткой. Голова должна быть полностью закрыта капюшоном. По словам врача Владилены Шмаковой, необходимы и вторые защитные перчатки. Последний штрих - высокие бахилы. Достаточно тугие, чтобы не сползали во время ходьбы.После того как священник вышел из красной зоны, он обрабатывает руки в перчатках дезраствором. Костюм утилизируют в мешок класса опасных медицинских отходов. Духовная поддержка, святое причастие для пациентов в ковидариях особенно важны. Люди обретают дополнительные силы в борьбе с болезнью.Вячеслав Андросов,иерей, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению:- Душа волнуется у этого человека, который более этой болезнью, и он боится. Поэтому важно причастить его Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа, пособоровать его. Утешить его. И когда скажешь доброе, евангельское слово, видно, как человек начинает улыбаться и настроение у него поднимается.Важно, чтобы сестра милосердия, помогающая снять защитную одежду, касалась материи с внутренней стороны. Маргарита Ивановна в Свято-Георгиевском сестричестве состоит 23 года, со дня его основания. От пациентов не раз получала благодарственные письма. Женщина уверена: такие занятия особенно важны. Мир сегодня столкнулся с новой неизвестной угрозой.Маргарита Федотова, сестра милосердия:- Ковид-это нечто новое. Как заходить в эту красную зону. Мы прежде с этим не соприкасались. У нас были свои халатики, когда мы ходили в Дом престарелых или в Красный Крест. На занятиях всё понятно. И главное, что на живом примере, а не просто на словах.СИЗы предоставил синодальный отдел Московской Патриархии. Святые Дары для Причастия и елей для соборования батюшки приносят в специальных сосудах. Все священники владимирской митрополии посещают "красную зону" по собственному желанию. Точнее, по велению сердца.Татьяна Данилова. "Вести-Владимир"