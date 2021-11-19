Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры. В Кремле назвали основные темы.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры. В Кремле назвали основные темы.На границе Белоруссии и Польши сложилась напряженная обстановка. Путин и Лукашенко поговорили о путях преодоления кризиса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, президенты двух стран недовольны агрессивным поведением польских пограничников по отношению к беженцам. Однако для выхода из сложившейся ситуации недостаточно одного общения политиков, уверены в Кремле. Для этого нужно активнее взаимодействовать с представителями ЕС, пишет .Напомним, в ноябре на границе Белоруссии и Польши обострилась обстановка. Тысячи мигрантов хлынули потоком в Европу, из-за чего Польша решила строить забор с колючей проволокой. Однако это не помогло. Беженцы, среди которых много детей и женщин, периодически ломают ограждение и потоками проникают в ЕС. Среди мигрантов уже есть первые жертвы.Выходцы из Азии и Африки оказались в катастрофических условиях. Они заявляют, что лучше умрут в Европе, чем вернутся домой и будут дальше так жить. Польша и Белоруссия обмениваются тем временем взаимными обвинениями в произошедшем. Варшава также приписывает Минску сговор с Москвой и винит в произошедшем Белоруссию и Россию.