Лобовая авария. В Боголюбово около полудня произошла авария, которая перекрыла дорогу в сторону Москвы. По данным полиции, водитель ВАЗовской “десятки” не справился с управлением и

Лобовая авария. В Боголюбово около полудня произошла авария, которая перекрыла дорогу в сторону Москвы. По данным полиции, водитель ВАЗовской “десятки” не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в Хендэ. Судя по фото с места аварии, самые серьезные повреждения получил отечественный автомобиль. Впрочем, обошлось без пострадавших. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области По