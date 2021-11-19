В распоряжении Московского зоопарка оказались двое котят манула, прибывшие из Бурятии.

В распоряжении Московского зоопарка оказались двое котят манула, прибывшие из Бурятии.Обитатели села Мухоршибирь в ста километрах от Улан-Удэ нашли в лесу двух манулов-малышей. Котята оказались сильно истощены. Скорее всего, они остались без матери. В таких условиях зиму они вряд ли бы пережили.Сердобольные люди покормили котят детской смесью. Уже сытых малышей передали профессионалам. Маленькие манулы попали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в столице Бурятии. Однако и там пушистые животные не задержались – Росприроднадзор рекомендовал отправить котят в Москву, столичному зоопарку. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что Московскому зоопарку под силу создать идеальные условия для их содержания.