В районе дома 34/25 на Липецкой улице завершили работы по обновлению шумозащитной конструкции.

В районе дома 34/25 на Липецкой улице завершили работы по обновлению шумозащитной конструкции.В Москве на крупных магистралях из-за оживленного трафикаустанавливают специальные экраны, которые защищают рядом живущих горожан от шума и пыли. Конструкции, отслужившие свой срок, заменяют на новые.Недавно по просьбе москвичей был обновлен шумозащитный экран на вылетной магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица. Если конструктивные элементы находились в удовлетворительном состоянии и соответствовали всем нормативам, то, панели,выполненные из многослойной окрашенной фанеры, было необходимо заменить, поскольку эксплуатировались примерно 20 лет и находились почти в аварийном состоянии.Все поверхности каркаса почистили, загрунтовали антикоррозийными средствами и покрасили, после чего сортировали новые панели высотой более пяти метров. Они лучше защищают от шума. Панели выполнены из водостойких оцинкованных стальных элементов с нанесением полиэфирного порошкового покрытия.Протяженность шумозащитного экрана осталась прежней (308 метров). Размеры решили сохранить, поскольку соответствуют нормативам.Кстати, в рамках благоустройства магистрали было заменено асфальтовое покрытие путепровода и нанесена дорожная разметка.Ранее сообщалось, что от Больших Каменщиков до Липецкой улицы высадят 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Растения появятся не только на этих улицах, но и на Симоновском Валу и Велозаводской, Новоспасском проезде, проспектах Андропова и Пролетарском.На участке от улицы Большие Каменщики до станции метро "Коломенская" появится 177 деревьев и свыше 2,8 тысячи кустарников, а от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы – 80 деревьев и более пяти тысяч кустарников.На оживленных магистралях обычно высаживают деревья с густой кроной. Растения тоже защищают рядом живущих горожан от шума и пыли. А еще такие деревья не боятся ветров и морозов. Растения высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которого – дренажный слой.О благоустройстве участка от Больших Каменщиков до Липецкой области ранее мэр Москвы Сергей Собянин.