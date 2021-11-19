Оперативный штаб выложил свежие данные о темпах распространения коронавируса в России.

Оперативный штаб выложил свежие данные о темпах распространения коронавируса в России.Как показывает официальная статистика, за минувшие 24 часа в России было зарегистрировано 37 156 человек, зараженных ковидом. Число полностью выздоровевших пациентов за тот же срок составило 36 004. Летальных исходов насчитали 1 254.Первая тройка в антирейтинге российских регионов, где регистрируется наибольшее число зараженных ковидом, вернулась в свое традиционное состояние. На первой строчке расположилась Москва, которая пополнила суточную статистику 3371 случаем коронавируса. На втором месте оказался Санкт-Петербург, власти которого заявили о 2714 заболевших. Замыкает тройку Московская область, в которой насчитали 1777 новых пациентов.В общей сложности за все время ведения наблюдений было зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавируса. Число пациентам, которым за все время ведения наблюдений удалось излечиться от ковида, составило 7 956 254 человек. Летальных исходов в официальной статистике засчитали 261 589.Темпы распространения болезни в России продолжают оставаться высокими. Эксперты уверены, что для победы над ковидом требуется введение более строгих ограничений. Впрочем, самым эффективным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация.