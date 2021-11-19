Прокуратура обратилась в суд
Прокуратура Селивановского района обратилась в суд по поводу необеспечения детей-инвалидов бесплатными лекарственными препаратами «Траклир» и «Перампанел Файкомпа». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что региональный департамент здравоохранения и Центр по осуществлению закупок не обеспечили детей-инвалидов необходимыми медикаментами.
В связи с этим прокуратура направила в суд два иска, в которых потребовала закупить для несовершеннолетних пациентов препараы в полном объеме.
Суд иски удовлетворил, однако решения суда пока не вступили в законную силу.