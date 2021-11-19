Муниципалитет готовит документы на расторжение контракта. Между тем общественники просят у чиновников возвести временное сооружение для занятий в зимний сезон 2021-22.

В посёлке имени Воровского снесли старый хоккейный корт, пообещали построить новый, но воз и ныне там. В итоге три хоккейных команды лишились площадки, а жители Судогодского района – зрелища.На возведение нового спортивного объекта выделили 46 млн рублей. Разработали проект, выбрали подрядчика. Срок сдачи – ноябрь. За 10 дней до конца месяца на месте стройки видны лишь сваи и насыпи песка. Рабочие на площадке не появлялись с лета.«Постоянно проводились совещания вместе с подрядной организацией. Те представляли графики, но по факту ничего не делали – одни обещания. В результате нарушено 88 пунктов контракта», – рассказал глава Мошковского сельского поселения Юрий Багров.Муниципалитет готовит документы на расторжение контракта.Позиция администрации области и главы района – сохранить финансирование на следующий год, чтобы завершить возведение стадиона. Между тем общественники просят у чиновников возвести временное сооружение для занятий в зимний сезон 2021-22.