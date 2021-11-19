На площадке Алабушево особой экономической зоны Технополис Москва разместились два новых высокотехнологичных производства. Они выпускают измерительное оборудование и материалы для водоочистки.

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" разместились два новых высокотехнологичных производства. Они выпускают измерительное оборудование и материалы для водоочистки.Площадка "Алабушево" расположена в Зеленограде. Новые резиденты технополиса арендовали там 1,5 тысячи квадратных метров площадей. Планируется создание 40 высококвалифицированных рабочих мест.На арендованных площадях можно выпускать продукцию, проводить исследовательскую и внедренческую деятельность. Инфраструктура позволяет производителям реализовать свои проекты в максимально короткие сроки, отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров."Арендаторы новых инженерных лабораторно-промышленных корпусов получили в свое распоряжение современные пространства и развитую инфраструктуру площадки "Алабушево", которые обеспечивают бизнесу высокий уровень сервиса и культуры производства", – сказал генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.Свои проекты на площадке "Алабушево" реализуют уже около 50 компаний. 30 из них работают как резиденты особой экономической зоны и пользуются преференциями: они не платят имущественный, транспортный, земельный налог и таможенные пошлины, а ставка налога на прибыль – лишь 2%.На площадке в Зеленограде производятся медицинские изделия и лекарства, микроэлектроника, разрабатываются энергосберегающие технологии.Ранее мэр Сергей Собянин об индустриальном развитии Москвы. Градоначальник сообщил, что с января по август 2021 года промышленное производство в столице выросло на 25%."В целях стимулирования новой индустриализации правительство Москвы сформировало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис "Москва", – сказал он.