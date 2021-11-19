19 ноября, в пятницу ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, местами умеренный. Днём...

19 ноября, в пятницу ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, местами умеренный. Днём небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица.Ветер юго-западный, ночью 5 — 10 метров в секунду, днём - 3 – 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью -5…0°C, днём -2…+3 °C.Гидрометеоцентр предупреждает, что к субботе атмосферное давление понизится с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин: барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28-30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5-6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008. Падение давления за сутки – чрезвычайно интенсивное, это как будто жители центрального региона поднимутся на 300-метровую высоту. А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.Фото: Игорь Федотов ВК "Книга-журнал Владимирской области"