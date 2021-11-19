В ходе оперативно – профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими выявлено 17 нарушений.
18 ноября на территории Юрьев-Польского и Судогодского районов прошли сплошные проверки автобусов в рамках оперативно – профилактического мероприятия "Автобус".
В целях предотвращения происшествий с общественным транспортом инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с государственными инспекторами Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области провели рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
В ходе проведения мероприятия было проверено наличие лицензии на перевозку пассажиров автобусами, техническое состояние транспортных средств, путевая документация, прохождение водителями медицинского предрейсового осмотра и прочее.
В ходе проверки 10 автобусов полицейские выявили 7 нарушений, среди которых - отсутствие технического осмотра на транспортное средство и нарушения правил применения ремней безопасности.
Аналогичные мероприятия прошли и в Судогодском районе.
Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району совместно с представителями государственного автодорожного надзора и профильными подразделениями полиции проверено 36 автобусов. В результате проверок выявлено 10 нарушений, среди которых - управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
В мероприятии также приняли участие общественники. Член общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району Марина Новикова призвала водителей автобусов неукоснительно соблюдать все требования действующего законодательства.
По всем выявленным фактам в соответствии с законодательством РФ составлены протоколы об административных правонарушениях.