В ходе оперативно – профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими выявлено 17 нарушений.

18 ноября на территории Юрьев-Польского и Судогодского районов прошли сплошные проверки автобусов в рамках оперативно – профилактического мероприятия "Автобус".В целях предотвращения происшествий с общественным транспортом инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с государственными инспекторами Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области провели рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.В ходе проведения мероприятия было проверено наличие лицензии на перевозку пассажиров автобусами, техническое состояние транспортных средств, путевая документация, прохождение водителями медицинского предрейсового осмотра и прочее.В ходе проверки 10 автобусов полицейские выявили 7 нарушений, среди которых - отсутствие технического осмотра на транспортное средство и нарушения правил применения ремней безопасности.Аналогичные мероприятия прошли и в Судогодском районе.Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району совместно с представителями государственного автодорожного надзора и профильными подразделениями полиции проверено 36 автобусов. В результате проверок выявлено 10 нарушений, среди которых - управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и нарушение правил пользования внешними световыми приборами.В мероприятии также приняли участие общественники. Член общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району Марина Новикова призвала водителей автобусов неукоснительно соблюдать все требования действующего законодательства.По всем выявленным фактам в соответствии с законодательством РФ составлены протоколы об административных правонарушениях.