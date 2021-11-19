В ходе оперативно – профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими выявлено 7 нарушений.

18 ноября на территории Юрьев-Польского района прошли сплошные проверки автобусов в рамках оперативно – профилактического мероприятия "Автобус".В целях предотвращения происшествий с общественным транспортом инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с государственными инспекторами Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области провели рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.В ходе проведения мероприятия было проверено наличие лицензии на перевозку пассажиров автобусами, техническое состояние транспортных средств, путевая документация, прохождение водителями медицинского предрейсового осмотра и прочее.В ходе проверки 10 автобусов полицейские выявили 7 нарушений, среди которых - отсутствие технического осмотра на транспортное средство и нарушения правил применения ремней безопасности.По всем выявленным фактам в соответствии с законодательством РФ составлены протоколы об административных правонарушениях.