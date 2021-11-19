В ходе оперативно – профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими выявлено 7 нарушений.
18 ноября на территории Юрьев-Польского района прошли сплошные проверки автобусов в рамках оперативно – профилактического мероприятия "Автобус".
В целях предотвращения происшествий с общественным транспортом инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с государственными инспекторами Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области провели рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
В ходе проведения мероприятия было проверено наличие лицензии на перевозку пассажиров автобусами, техническое состояние транспортных средств, путевая документация, прохождение водителями медицинского предрейсового осмотра и прочее.
В ходе проверки 10 автобусов полицейские выявили 7 нарушений, среди которых - отсутствие технического осмотра на транспортное средство и нарушения правил применения ремней безопасности.
По всем выявленным фактам в соответствии с законодательством РФ составлены протоколы об административных правонарушениях.