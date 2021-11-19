Доля противников вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения России не превышает 15%. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного ..

Доля противников вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения России не превышает 15%. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.По словам Федорова, по разным причинам эти граждане имеют твердую позицию в отношении прививок. Однако большинство людей (38%) все же прошли вакцинацию, а еще 31% респондентов рассматривают возможность пройти ее в будущем. Другие 31% россиян скорее не допускают для себя такого сценария, но их позиция не является жесткой, сообщают "".