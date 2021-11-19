Рождественские образовательные чтения. И юбилей воскресной школы Богородице-Рождественского...

Рождественские образовательные чтения. И юбилей воскресной школы Богородице-Рождественского монастыря. Очередной выпуск «Епархиального вестника» от нашей коллеги Татьяны Даниловой.- Жизненная необходимость, а не дань моде. Священников и сестер милосердия обучают правильно надевать СИЗы.– Во Владимире стартовали XI Рождественские образовательные чтения. В этом году они посвящены реформам Петра Первого.- Воскресной школе Богородице–Рождественского монастыря исполнилось 15 лет. С её воспитанниками встретился митрополит Тихон.