Рождественские образовательные чтения. И юбилей воскресной школы Богородице-Рождественского...
Рождественские образовательные чтения. И юбилей воскресной школы Богородице-Рождественского монастыря. Очередной выпуск «Епархиального вестника» от нашей коллеги Татьяны Даниловой.
- Жизненная необходимость, а не дань моде. Священников и сестер милосердия обучают правильно надевать СИЗы.
– Во Владимире стартовали XI Рождественские образовательные чтения. В этом году они посвящены реформам Петра Первого.
- Воскресной школе Богородице–Рождественского монастыря исполнилось 15 лет. С её воспитанниками встретился митрополит Тихон.