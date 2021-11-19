Во владимирском кинотеатре «Киномакс-Буревестник» 19 ноября состоялась встреча предпринимателей, которую организовала региональная Ассоциация отельеров и рестораторов.

Во владимирском кинотеатре «Киномакс-Буревестник» 19 ноября состоялась Бизнес обеспокоен введением QR-кодов и надеется на диалог с властью.По расчётам президента Ассоциации Марины Земсковой, за минувший год отрасль потеряла 80-90% посетителей. Главный посыл заключается в возможности спокойно работать, в противном случае сфера общепита во Владимирской области «загнётся».Во время встречи предприниматели вспомнили летние ограничения, из-за которых отели и гостиницы потеряли львиную долю выручки. В то время, когда они соблюдали все требования Роспотребнадзора, жители Суздаля активно сдавали гостям города жильё. Собравшиеся констатировали, что коронавирусные ограничения, наложенные на кафе и рестораны, не заставили жителей массово ринуться на вакцинацию от ковида. При этом многие бары привили 80% персонала.«Почему не снять их с таких предприятий?» – интересуются предприниматели.На примере заболеваемости в Тверской области, где не вводились запреты на работу общепита, бизнес-сообщество продемонстрировало, что такие меры не помогают в борьбе с пандемией.У рестораторов также накопились вопросы и по мерам поддержки. Марина Земскова подчеркнула, что до сих пор не компенсированы затраты на средства индивидуальной защиты.В результате присутствующие написали в адрес губернатора обращение, в котором просят выстроить между бизнесом и чиновниками диалог, чтобы вырабатывать единую позицию по антиковидным мерам. Они также просят снять действующие запреты на работу коммерческих организаций. Взвешенно подойти к изменениям в указ о повышенной готовности, которые будут вноситься перед Новым годом. Поручить департаменту предпринимательства разработать шаги по восстановлению отрасли гостеприимства и услуг, пострадавшей от пандемии COVID-19.Напомним, что ранее в Белом доме состоялась встреча между представителями вышеуказанного ведомства и собственниками заведений общественного питания. В результате глава региона внёс изменения в антиковидный указ. Кафе и ресторанам