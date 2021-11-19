Сотрудница управления по делам молодежи стояла с плакатом возле Белого дома.

Жительница Владимира Ольга Медведева вышла на одиночный пикет против вакцинации от COVID-19. Она сама является муниципальным служащим и работает специалистом в управлении по делам молодежи городской администрации.В четверг, 18 ноября, Ольга вышла к Белому Дому с плакатами: «Отстранение от работы непривитых граждан – это дискриминация! Прекратите давление» и «Верните учителей и воспитателей моим детям». Также она привела своих несовершеннолетних людей, двое ходят в детский сад №29, третий - в школу №35.Ранее сотрудниц этих учреждений не допустили до работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации. По словам Ольги Морозовой, она протестует из-за сильного давления со стороны властей.«Сначала отстранили от работы меня, потом мои дети остались без учителей и воспитателей. Ради именно этих педагогов я вожу детей через весь город, а теперь они остались одни. Я намерена бороться до конца», - сообщила жительница изданию .По словам Морозовой, она сама не вакцинируется и не хочет, чтобы на ней или ее детях ставили эксперименты.Напомним, что отстранение сотрудников, которые не сделали прививку, не противоречит современному российскому законодательству. Во Владимирской области к 15 ноября первым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80% сотрудников 15 сфер, в числе которых образование.