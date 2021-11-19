Во Владимире собственники гаражей одного из кооперативов Фрузенского района получили уведомления о...

Во Владимире собственники гаражей одного из кооперативов Фрузенского района получили уведомления о срочном сносе конструкций. Можно ли сохранить имущество? И какие аргументы приводят в мэрии?- выяснил Дмитрий Горкин.- Мы же не самострой, мы же юридически оформленная организация.Возмущению членов гаражного кооператива "Юбилейный" нет предела. Около 300-от владельцев металлических конструкций должны убрать их в кратчайшие сроки. Гаражи признаны незаконными.Юрий Полежаев, хозяин гаража:- Приехал, у меня написано, обклеен гараж варварским способом. То что снести гаражи. У меня капитальное основание, фундамент, погреб, а что ещё надо? Платил исправно налоги.Бумажные уведомления и надписи краской появились на гаражах около месяца назад и для хозяев стали неожиданностью. По словам местных жителей, кооператив существует на законных основаниях.Мария Серопахова, председатель гаражного кооператива:- Организация кооператив создан по решению райисполкома в 1983 году. И в этом решении было указано о выделении земельного участка. Поэтому мы считаем, что наша организация не самовольно построена, как администрация нам выражает все эти факты. И нам отказывает в земельно-правовых отношениях.Одну линию гаражей, а это 42 собственника, в 2019 году уже отнимали под строительство Рпенского проезда, часть удалось отстоять. Но вместо дороги, по словам недовольных членов кооператива, построили автомойку. Люди переживают, что и в этот раз землю пытаются отобрать в целях перепродажи выгодному арендатору. Городские власти непреклонны. Нелегальные гаражи мешают благоустройству.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира:- Они не являются собственниками земельных участков, на которых расположены их гаражи, они не являются арендаторами земельных участков, которые являются муниципальной собственностью. Что у них есть - у них есть гаражный кооператив, в который они отчисляют взносы, и гаражный кооператив тратит эти взносы на работу председателя на поставку электричества и вывоз мусора. Вот это они платят, никаких налогов на землю они не платят и платить не могут.Также в мэрии пояснили, под "гаражную амнистию" попадают объекты, возведенные до 2004 года, а главное- капитальные. С фундаментом, кирпичными или блочными стенами.Итог сноса незаконных конструкций- благоустройство Соловьиного пруда, пруд на Комиссарова, пешеходно-велосипедная дорожка на Соколова-Соколёнка.Обретение гаража в СССР, а именно тогда был создан этот гаражный кооператив, считалось настоящим семейным счастьем. Сравнимым разве что с получением квартиры или дачного участка. Гараж был средством от угона автомобиля, здесь хранили домашние припасы, был кружок по интересам. Сегодня ценность гаража стала немного ниже, но в нём всё так же хранят автомобиль. И в случае сноса этого гаражного кооператива - автомобиль появится на парковке около дома, а там занят уже и так каждый угол.Хозяева гаражей намерены отстаивать своё имущество до конца. Между тем, до принудительного демонтажа осталось меньше месяца.Дмитрий Горкин. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"