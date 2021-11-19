Служители церкви посетили «красные зоны» ковидариев областного центра.

Владимирские священники посетили «красные зоны» ковидариев областного центра. Они причастили и исповедовали пациентов.Как рассказала официальный представитель Владимирской епархии Татьяна Данилова, медики обучили священнослужителей надевать средства индивидуальной защиты.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отметил, что больные нередко обращаются с просьбой причаститься и исповедоваться. Служители церкви идут на встречу владимирцам, облачаются в СИЗы и приходят в ковид-госпиталь.«Люди хотят побеседовать о жизни, батюшки откликаются на это», - подчеркнула Татьяна Данилова.Напомним, что с начала пандемии во Владимирской области от коронавируса скончались три священника.Однако ни монахов, ни работников при храмах не склоняют к вакцинации от COVID-19.