МЧС выпустило метеопредупрежение.

ГУ МЧС по Владимирской области предупредило жителей региона о прогнозируемых неблагоприятных метеоусловиях.Так, по данным метеорологов, 20 ноября, на территории области ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Вместе с тем ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Количество осадков составит 10-20 миллиметров. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +6 градусов.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.Спасательное ведомство рекомендует водителям соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.