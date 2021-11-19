Сотрудниками Владимирской полиции на транспорте совместно с отделом государственного контроля,...

Сотрудниками Владимирской полиции на транспорте совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области пресечен факт незаконного вылова рыбы.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Клязьме были задержаны 28-летний и 40-летний местные жители, которые с помощью «электросачка» на резиновой лодке осуществляли незаконную ловлю рыбы. «Электросачок» относится к запрещенным орудиям вылова и является способом массового истребления рыбы.У браконьеров изъяли богатый улов: щука, карась, плотва, налим, судак, густера, окунь, язь, уклейка. Общая сумма ущерба составила свыше 51 тысячи рублей.Отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет.Фото: volgodonsk.pro