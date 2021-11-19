На место происшествия выехал руководитель СУ СК РФ по Владимирской области Артём Кулаков, а также следователи и следователи-криминалисты.

Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков и девочки (8 и 9 лет)Их тела обнаружили около 16 часов в водоёме вблизи посёлка Анопино Гусь-Хрустального района.«На место происшествия выехал руководитель СУ СК РФ по Владимирской области Артём Кулаков, а также следователи и следователи-криминалисты», - пояснили в пресс-службе ведомства.Сейчас сотрудники выясняют причины гибели детей, а также проводят иные процессуальные действия.Следком убедительно просит родителей и педагогов провести разъяснительные беседы с, объяснив подросткам опасность выхода на неокрепший лёд.