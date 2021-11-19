В 2015 году он совершил ряд изнасилований женщин.

Во Владимирской области разыскивают маньяка, который совершил серию изнасилований женщин в 2015 году. Следственный комитет распространил ориентировку и приметы подозреваемого.В 2015 году предполагаемому преступнику на вид было 22-25 лет. Рост - около 175 сантиметров. Славянская внешность, среднее телосложение, волосы светлые, короткие, лицо - круглое, без щетины. Был одет в тёмно-зелёную короткую куртку и чёрные джинсы.Отсутствует один из передних верхних зубов. На спине вдоль позвоночника набита татуировка в виде семи колец. На икроножной мышце правой ноги расположена ещё одна татуировка - цветная. В паховой части есть шрам размером 8-10 сантиметров.Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, правоохранители просят звонить по телефону: 8-911-499-28-75.