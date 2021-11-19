Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области, в своем...

Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области, в своем Инстаграме рассказал о хорошем урожае овощей в этом году.«Погодные условия второй половины лета и осени позволили сформировать отличный урожай овощей во Владимирской области. Всего собрано около 33 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта. Это треть, или на 8 тысяч тонн, больше прошлого года. За последние годы такой же урожай был лишь в 2016 году, всё остальные годы значительно ниже... Лидерами в производстве овощей открытого грунта являются хозяйства Юрьев-Польского и Вязниковского районов. Ими убрано овощей больше 8 тысяч тонн на каждый район!» - пишет он.Хотя в августе производители сельхозпродукции жаловались, что продолжительная жаркая и сухая погода отрицательно повлияла на состояние посевов сельскохозяйственных культур. Установлено, что почти 20 тыс. гектаров сельхозкультур погибли. В связи с этим отрасли было выделено дополнительно 300 миллионов рублей.