Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родных, педагогов и одноклассников погибших.

В поселке Анопино Гусь-Хрустального района 19 ноября возле водоёма обнаружили трупы двух 8-летних мальчиков и тело 9-летней девочки. У детей присутствуют явные признаки утопления.На место происшествия выехали ио первого заместителя прокурора Владимирской области Андрей Жугин и руководство Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры.«Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родных, педагогов и одноклассников погибших», - уточнили в пресс-службе ведомства.В ходе проверки правоохранители дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ​​​​​​​Результаты находятся на контроле прокурора 33-го региона.