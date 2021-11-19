За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2373 летальных исхода.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-ot-koronavirusa-umerli-devyat-chelovek.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли девять человек</a> - За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2373 летальных исхода.
[url=https://33live.ru/novosti/19-11-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-ot-koronavirusa-umerli-devyat-chelovek.html]Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли девять человек[/url] - За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2373 летальных исхода.