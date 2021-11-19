За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2373 летальных исхода.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 9 человек. Об этом 19 ноября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2373 летальных исхода.При этом 53 662 человека с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 91 пациента.