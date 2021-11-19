На 4 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 68 650. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за

На 4 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 68 650. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 71. Всего с начала пандемии в областном центре уже 16 138 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 16 138 случаев (+70)Гусь-Хрустальный — 7