Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 19 ноября, встретился с главой сената Египта Абдельвахабом Абдерразеком. Они обсудили межпарламентское сотрудничество и взаимодействие двух стран в гуманитарной и социальной сферах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 19 ноября, встретился с главой сената Египта Абдельвахабом Абдерразеком. Они обсудили межпарламентское сотрудничество и взаимодействие двух стран в гуманитарной и социальной сферах."Необходимо, чтобы межпарламентский формат стал более эффективным. А для этого требуются новые формы сотрудничества", – отметил Володин.Спикер ГД напомнил, что в этом году из-за пандемии не состоялся форум "Развитие парламентаризма". Он выразил надежду, что такой формат сотрудничества получится возобновить в 2022 году.Володин и Абдерразек обсудили экономическое сотрудничество России и Египта. За восемь месяцев 2021 года товарооборот двух стран вырос на 34,5%, уточнил председатель Госдумы.Также Володин отметил развитие гуманитарных взаимоотношений Москвы и Каира. По его словам, Россия является одной из наиболее популярных стран у египетских студентов.Абдерразек отметил, что развитие межпарламентских связей поможет реализовать совместные проекты двух стран. Также он напомнил, что законодатели из арабской республики были наблюдателями на выборах в Госдуму. Глава сената Египта высоко оценил прошедшее голосование.Володин выразил надежду, что визит египетского коллеги станет стимулом для дальнейшего развития отношений. "И в рамках профильных комитетов, и в рамках, возможно, новых форматов, которые мы будем реализовывать в интересах наших стран", – сказал спикер.Абдерразек пригласил Володина посетить Каир. Председатель ГД принял приглашение.