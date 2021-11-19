Объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ превысил 600 млрд рублей, что является рекордом среди российских банков. Банк провел шесть выпусков ипотечных облигаций в рамках программы ..

Объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ превысил 600 млрд рублей, что является рекордом среди российских банков. Банк провел шесть выпусков ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, и секьюритизировал портфель потребительских кредитов.Общий объем эмиссии облигаций ДОМ.РФ, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов ВТБ, составил 580 млрд рублей. В этом году банк закрыл сделку на 45 млрд рублей по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Ежемесячный купон по таким облигациям составляет 8%, что при размещении соответствовало доходности 8,3% годовых. Инструмент уникален для российского рынка и обладает привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования.«Ипотечное и потребительское кредитование в России развиваются рекордными темпами, на этом фоне меняется кредитно-денежная политика ЦБ и конъюнктура рынка. В таких условиях секьюритизация помогает банкам получить дополнительные средства для поддержки населения. ДОМ.РФ формирует в России новый класс инвесторов, готовых вкладываться в такие ценные бумаги и предоставлять банкам долгосрочную ликвидность для развития доступных кредитных программ, в том числе – для льготных категорий заемщиков и молодых семей. Сегодня выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ достиг исторического максимума, превысив объем в 1 трлн рублей. ВТБ первым в России ввел практику секьюритизации ипотеки, и мы стали крупнейшим игроком этого рынка. Рассчитываем, что до конца года проведем еще один крупный выпуск ипотечных облигаций», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.«Секьюритизация, выпуск ипотечных ценных бумаг, является эффективным рыночным механизмом поддержки ипотечного жилищного кредитования, обеспечивая приток долгосрочных ресурсов в отрасль и оптимизируя распределение рисков. Программа ДОМ.РФ остается локомотивом развития рынка. Для нас секьюритизация – важный элемент стратегии развития ипотечного бизнеса, и мы намерены наращивать объемы нашего сотрудничества с институтом развития. Высокое кредитное качество и привлекательная доходность бумаг с поручительством ДОМ.РФ обеспечивают постоянный рост интереса к ним со стороны инвесторов, поэтому мы уверены в перспективах программы, и следующий триллион не заставит себя ждать, а свой вклад в достижение новых целей ВТБ, безусловно, внесет», – комментирует Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.ВТБ – один из лидеров ипотечного сегмента. По итогам десяти месяцев года клиенты банка заключили ипотечные сделки на сумму свыше 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. На начало ноября портфель ипотеки ВТБ превысил 2,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21%.В этом году выдачи кредитов наличными в ВТБ показывают рекордный за несколько лет уровень – сегодня каждый пятый кредит на рынке выдается ВТБ. За десять месяцев клиенты банка оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей, что на 70% превышает значения за январь-октябрь 2020 года.