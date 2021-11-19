ВТБ предлагает вклад «Выгодное начало» для тех, кто последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка. Новый продукт позволяет разместить средства на 370 дней с доходностью ..

ВТБ предлагает вклад «Выгодное начало» для тех, кто последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка. Новый продукт позволяет разместить средства на 370 дней с доходностью до 9% годовых.Базовая ставка по вкладу «Выгодное начало» при открытии в отделении банка составляет 7,70% годовых с учетом капитализации процентов, при открытии в ВТБ Онлайн – 8%. Клиент может увеличить доходность продукта на 1 п.п. – до 9% годовых, подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте.Минимальная сумма вклада при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тысячу рублей, срок размещения – 370 дней. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются на счет вклада. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление вклада на новый срок не предусмотрены. Клиент может открыть вклад «Выгодное начало» только в том случае, если в течение полугода не имел открытых вкладов и накопительных счетов в ВТБ.«Сегодня особенно выгодно размещать деньги на срочных вкладах: ставки по депозитам приближаются к пиковым значениям, и средства целесообразно размещать в инструментах с фиксированной доходностью. Поэтому мы предложили клиентам новый интересный сберегательный продукт - вклад «Выгодное начало», который позволяет получить доход до 9% годовых. Это хорошая возможность разместить средства на средний срок под высокий процент», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.Также клиентам ВТБ доступны долгосрочный вклад «История успеха» с доходностью до 9% годовых при размещении новых для банка денег и краткосрочный промовклад «Новое время», на котором можно разместить новые средства с доходностью до 8,5% годовых. Представители старшего поколения могут воспользоваться специальным продуктом «Ваш пенсионный», который позволяет вложить средства на два года под фиксированный процент с возможностью снятия и пополнения.