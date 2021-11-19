Институт развития ДОМ.РФ выпускает ипотечные облигации с 2016 года, разместили уже 36 выпусков.

С 2016 года общий объем размещений ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил знаковое значение в 1 триллион рублей, при этом их доля на рынке превышает 90%.В течении прошедших 5 лет всего было размещено 36 выпусков облигаций. Это позволило банкам рефинансировать почти 700 тысяч ипотечных кредитов.Эксперты оценили, что эти выдающиеся показатели значат для строительного и финансового рынка России и достижения национальных целей.Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев:Указом Президента России поставлена цель улучшить жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно. Развитие рынка ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ играет важную роль в повышении доступности жилья в России — выпуск таких облигаций позволяет банкам привлекать финансовые ресурсы на выгодных условиях и выдавать длинные ипотечные кредиты по фиксированным ставкам.Значимым событием последних лет стала реализация дорожной карты по развитию рынка ипотечных ценных бумаг и мер поддержки со стороны Банка России, что позволило привлечь широкий круг инвесторов и сформировать второй по потенциалу инструмент на российском долговом рынке после облигаций Минфина России. Первый триллион ИЦБ ДОМ.РФ — это важное событие для всего финансового рынка.Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко:Первый триллион ипотечных облигаций ДОМ.РФ — важный рубеж на пути создания масштабного механизма привлечения средств с рынков капитала в жилищную сферу. Сегодня уже каждый 10-й ипотечный кредит в России выдается благодаря ипотечным облигациям ДОМ.РФ, а в выпуске участвуют лидеры российского ипотечного рынка, на которых приходится более 80% российского рынка ипотеки.Развитие этого рынка, в первую очередь, поможет решить задачу доступного жилья для граждан. Но эта веха также показывает, что ДОМ.РФ играет важную роль в решении еще одной стратегической для России задачи — в развитии глубокого финансового рынка и формировании надежного инструмента накоплений и сбережений для всех типов инвесторов.Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов:За три года индустрия научилась работать с новым для нее инструментом, существенно расширился круг инвесторов ипотечных бумаг, повысилась ликвидность рынка, появился свой индикатор — индекс ипотечных облигаций, рассчитываемый Московской биржей. Мы продолжим совершенствование биржевой инфраструктуры рынка ипотечных облигаций ДОМ.РФ и уверены, что сегодняшний рекорд — это только начало большого пути.Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников:Ипотечное и потребительское кредитование в России развиваются рекордными темпами, на этом фоне меняется кредитно-денежная политика ЦБ и конъюнктура рынка. В таких условиях секьюритизация помогает банкам получить дополнительные средства для поддержки населения.ДОМ.РФ формирует в России новый класс инвесторов, готовых вкладываться в такие ценные бумаги и предоставлять банкам долгосрочную ликвидность для развития доступных кредитных программ, в том числе — для льготных категорий заемщиков и молодых семей.Член Правления, старший вице-президент — руководитель блока Финансы Сбера Александра Бурико:Секьюритизация ипотечных кредитов в рамках Фабрики ИЦБ ДОМ.РФ стала важным инструментом не только для финансирования рынка ипотеки, но и для управления структурой баланса всей банковской системы. ДОМ.РФ совместно с участниками рынка делают большую и важную работу по развитию российского рынка секьюритизации.Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович:На фоне активного развития рынка строительства в России выпуск ипотечных облигаций становится все более популярным инструментом для повышения доступности жилья — он даёт возможность предлагать более привлекательные условия по кредитам, поэтому мы плодотворно сотрудничаем в этом направлении с ДОМ.РФ.За два года Газпромбанк провел с ДОМ.РФ три сделки по секьюритизации ипотеки, и мы планируем продолжить использовать этот механизм для поддержки роста ипотечного кредитования.Заместитель президента-председателя правления Металинвестбанка Селим Агарзаев:Наш опыт, как инвестора, так и оригинатора, позволяет оценить огромную работу, проделанную для улучшения инфраструктуры рынка ИЦБ.Инвесторы получают высококачественный долговой инструмент, регулятор — инструмент по управлению ликвидностью, повышающий устойчивость банковской системы, биржа — второй по величине класс торгуемых долговых инструментов и высококачественное обеспечение рынка репо, заемщики — невысокие, рыночные ставки по ипотечным ссудам, общество — справедливый механизм, обеспечивающий функционирование ипотечного рынка, без искажения рыночных условий, но позволяющий влиять на желание кредиторов выдавать ипотеку в моменты рыночных стрессов.