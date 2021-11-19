Подрядчика определят 26 ноября.

Департамент имущественных и земельных отношений объявил аукцион по поиску подрядчика на реставрации сгоревшего Владимирского академического областного театра драмы. Максимальная цена контракта почти 730 млн рублей.Строителям предстоит реставрировать фасад и интерьер здания. В учреждении заменят электро- и водоснабжение, займутся вентиляцией и системой пожаротушения.Порядка 370 млн рублей выделят на новую одежду сцены, систему электроприводов, постановочного освещения, электроакустику, 3D декорации, синхроноперевод и сурдоперевод.Приём заявок завершится 26 ноября. Срок проведения работ – два года. Ввод объекта в эксплуатацию – 2024 год.Напомним, что во время публичных слушаний директор департамента финансов Вячеслав Кузин заявил о готовности расплатиться с компанией-подрядчиком раньше, если та ускорит исполнение контракта.«В 2024 году планируется восстановить сгоревший Владимирский областной театр драмы. Необходимо отремонтировать его быстрее. Если работы будут выполнены раньше, то мы сможем их оплатить», -