Подрядчика определят 26 ноября.
Департамент имущественных и земельных отношений объявил аукцион по поиску подрядчика на реставрации сгоревшего Владимирского академического областного театра драмы. Максимальная цена контракта почти 730 млн рублей.
Строителям предстоит реставрировать фасад и интерьер здания. В учреждении заменят электро- и водоснабжение, займутся вентиляцией и системой пожаротушения.
Порядка 370 млн рублей выделят на новую одежду сцены, систему электроприводов, постановочного освещения, электроакустику, 3D декорации, синхроноперевод и сурдоперевод.
Приём заявок завершится 26 ноября. Срок проведения работ – два года. Ввод объекта в эксплуатацию – 2024 год.
Напомним, что во время публичных слушаний директор департамента финансов Вячеслав Кузин заявил о готовности расплатиться с компанией-подрядчиком раньше, если та ускорит исполнение контракта.
«В 2024 году планируется восстановить сгоревший Владимирский областной театр драмы. Необходимо отремонтировать его быстрее. Если работы будут выполнены раньше, то мы сможем их оплатить», -