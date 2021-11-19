34-летний мужчина рассчитался с кредиторской задолженностью в размере около 1 миллиона рублей...

34-летний мужчина рассчитался с кредиторской задолженностью в размере около 1 миллиона рублей только после ареста квартиры судебными приставами.В отделении судебных приставов Муромского района возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя кредитного долга в пользу одного из банков. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника ведомства о возможных последствиях уклонения от уплаты задолженности, мужчина не принимал никаких мер, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, информирует управление Службы судебных приставов по Владимирской области.Судебным приставом-исполнителем был предпринят комплекс мер по принудительному взысканию: арестованы расчетные счета в кредитных организациях и вынесен запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом. Мужчине разъяснено, что если в ближайшее время он не рассчитается с задолженностью, то ему придётся расстаться с квартирой, которую он, как оказалось, планировал продать. Осознав, что заключить сделку не получится до тех пор, пока задолженность не будет погашена, он оплатил долг перед банком в полном объеме. Также муромлянин погасил исполнительский сбор, которого он мог бы избежать, если бы не нарушил срок для добровольной оплаты.