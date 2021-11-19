Злоупотребив доверием, она с апреля по сентябрь совершила несколько расходных операций без ведома знакомой

В октябре в полицию Владимира обратилась 96-летняя местная жительница, заявившая о пропаже с банковского счёта крупной суммы. Незадолго до таинственного исчезновения денег по её просьбе были обналичены 200 тысяч рублей.Выяснилось, что помощница пенсионерки по хозяйству получила доступ к расчётному счёту и сняла намного больше, чем 200 тысяч. В МВД установили местонахождение 44-летней подозреваемой. Злоумышленицу задержали.«Обвиняемая ежедневно посещала потерпевшую и несколько раз снимала деньги по просьбе женщины. Злоупотребив доверием, она с апреля по сентябрь совершила несколько расходных операций без ведома знакомой», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Жительница Владимира забирала деньги себе. В результате причинённый ущерб составил около 700 тысяч рублей. Против неё возбуждено уголовное дело по статье о краже.Предприимчивая дама признала свою вину и обещала вернуть похищенные средства.