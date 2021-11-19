Кольчугинские полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства. Установлено, что...

Кольчугинские полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства.Установлено, что в период с октября 2020 года по октябрь 2021 года 48-летняя жительница Кольчугинского района направила в территориальный отдел по вопросам миграции семь уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако реального намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у местной жительницы не было.По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.По этой статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.