Сегодня вечером обязательно посмотрите ток-шоу Андрея Малахова Привет Андрей. Его участниками...

Сегодня вечером обязательно посмотрите ток-шоу Андрея Малахова "Привет Андрей". Его участниками стали наши земляки - увлеченные музыканты вязниковцы Людмила Швец и Геннадий Лобачёв. Чем знаменит дуэт из Вязников? Расскажет Вера Куликова. Она до сих пор под впечатлением от их энергии и оптимизма. Заряжаемся...- Первая любовь опять, опять нам снится! Первая любовь не забудется.Этим утром Людмила Швец и Геннадий Лобачёв поют для зрителей "Вестей". Приглашение на федеральное ток-шоу к самому Андрею Малахову для артистов стало полной неожиданностью. Продюсеры программы увидели клип на страничке Геннадия Лобачёва в соцсети.Людмила Швец, участница шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- Написали ему сначала, потом он мне позвонил, но я ему не поверила! Я подумала, что это розыгрыш. Я не верю, как это так?! Потому что один раз он меня уже разыграл. Спасибо, Геннадий! Ты меня разыграл! Он меня разыграл на программу "Голос". Типа меня приглашают на программу "Голос". Я поверила!На этот раз оказалось все серьезно. После звонка редактора Людмила и Геннадий оказались в Москве на съёмках. Говорят, команда у Андрея Малахова собралась очень профессиональная. Впечатление от съемок самые позитивные!Геннадий Лобачёв, участник шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- Мы попали в сказку, да, Люда! Ну во-первых, вот такого человеческого отношения мы даже, можно сказать, и не придумывали себе даже в голове! Мы приехали на вокзал - нас встретила машина. В машине водитель эрудированный, начитанный, голос поставленный!Людмила Швец, участница шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- Меня спрашивают: Людмила, ну какой же он этот Малахов? Вот такой, какой он есть на телевидении? Я говорю: да! Действительно, он такой добрый, добродушный! Когда он с нами сфотографировался. Он со всеми после передачи фотографировался. Со всеми стоял, мило улыбался и каждому сказал доброе слово. Спасибо большое, что вы приехали!В родных Вязниках Людмилу Швец и Геннадия Лобачёва знают все. Они - частые гости на различных праздниках. И вместе, и отдельно. Геннадий в прошлом фельдшер, но пение заставило его поменять профессию. Сейчас он сам ведет мероприятия, концерты, исполняет песни.Геннадий Лобачёв, участник шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- У меня семья была певучая. Мама, бабушка! Получилась немножечко трагическая ситуация. В 2009 году у меня умерла мама, и мне чего-то не хватало. Ну, проходя мимо ДК, я так подумал: наверное, надо народу заявить, что я все-таки умею и могу! Заявил!Для Людмилы Швец искусство - вся ее жизнь. Она создатель и бессменный руководитель народного коллектива "Талица" Вязниковского дома народного творчества. Закончила хоровое отделение по народному вокалу Владимирского музыкального колледжа и театрально-режиссерский факультет по специальности режиссер театрализованных представлений Московского университета культуры. Именно Людмила предложила петь дуэтом.Людмила Швец, участница шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- Он приехал из Москвы. И у нас ежегодно проходит фестиваль эстрадного искусства "Ретро". Он принимал участие в этом фестивале. Я услышала его голос. Мне он понравился, потому что новое лицо на сцене, да?! Мне понравился его тембр голоса! Потому что у нас, в основном, поют мужчины-тенора, высокие голоса. А здесь почему я заинтересовалась, потому что здесь низкий такой бархатистый голос-баритон!В Вязники Людмила Швец приехала ребенком с родителями из Украины. Почти 40 лет назад. Город давно стал родным.Людмила Швец, участница шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- Это моя Родина - Вязники! Это мой любимый край родной и задача такая воспевать его. Мы воспеваем его красоту, его природу.Вязники отвечают ей взаимностью. Швец - лауреат премии имени Фатьянова, победитель многих конкурсов. Созданный ею коллектив носит звание народного.Людмила рассказывает: мини-спектакль "Городские цветы" - это история любви.Людмила Швец, участница шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1":- Молодые парень и девушка любили друг друга, но судьба распорядилась так: они расстались, и все по разным городам уехали. У каждого своя жизнь. Потом, когда они встретились, приехали снова в этот город. Городские цветы, да?! В город этот приехали, в эти места пошли, где они гуляли. Цветы. И здесь у них воспоминания нахлынули!Людмила Швец и Геннадий Лобачёв приглашают всех посмотреть шоу "Привет, Андрей!" с их участием. Ждут отзывов, продолжая идти с песней по жизни.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”