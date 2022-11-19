Олега Котрова временно отстранили от должности главы администрации Покрова за злоупотребление полномочиями, принесшее ущерб почти в 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе

Олега Котрова временно отстранили от должности главы администрации Покрова за злоупотребление полномочиями, принесшее ущерб почти в 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. Напомним, утром 18 ноября в городе Покров Петушинского района задержали сити-менеджера Олега Котрова, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным регионального УМВД, с 2020 по 2022 год