Главный секрет – относиться к себе так же, как бы вам хотелось, чтобы он относился к вам. Начните ценить себя и заботится о себе так, как бы вам хотелось, чтобы он заботился о вас.

Главный секрет – относиться к себе так же, как бы вам хотелось, чтобы он относился к вам. Начните ценить себя и заботится о себе так, как бы вам хотелось, чтобы он заботился о вас.Вы можете вдохновить мужчину на поступки только своим состоянием. В этом не должно быть высокомерия или вычурности, это гармоничная уверенность и любовь к себе, которая просто чувствуется в том, как вы сидите, говорите, ходите.Можете начинать день с простой практики, которая уже через неделю начнет давать свой результат, если вы будете делать ее каждый день.Наше тело запоминает отношение к себе, и если ты чувствовала обиду, злость, это сохранено внутри, пришло время это исцелить и напомнить себе, что достойна всего самого лучшего.Начни утро с прикосновений. Даже если у тебя нет мужчины или есть, но он "далек" от нежности. Ты можешь проявить к себе это сама. Дотронься до себя с трепетом и любовью, обними себя как драгоценность. Удели три минуты с утра на то, чтобы чувствовать себя любимой. Ты можешь прикасаться к разным частям своего тела и говорить себе "Я люблю тебя". Ты почувствуешь, что каждая клеточка начинаем оживать и дышать Любовью.В первую очередь, почувствуй любовь и уважение к себе сама. И очень скоро, окружающие начнут проявлять это к тебе.Мягкий градиентУченые провели интересный эксперимент, они обнаружили, что когда человека просишь сначала совершить какое-то маленькое действие, ему потом проще решиться на большое. У мужчины может быть разный уровень дохода, но если женщина желает чего-то – мужчина хочет это делать для нее. И с удивлением ты заметишь, что если месяц назад он был готов купить тебе шляпку, то сейчас уже сумку, а через месяц золото украшение. Здесь важно знать одно правило: помимо мягкого градиента, очень важно благодарить на 70 процентов больше, чем он сделал. Тогда у него появляется вдохновение сделать еще больше.Например, он подарил тебе букет цветов, поблагодари за него как минимум 4-5 раза: когда он только его принес, потом в течении встречи вдохни аромат и улыбнись ему, ведь благодарность может быть и без слов. Потом перед сном скажи, как тебе приятно засыпать и что букет ты посватала рядом, чтобы проснуться с утра и увидеть его. Еще раз можно поблагодарить к вечеру другого дня, сказав, что аромат наполняет весь дом. И на следующий день еще разок. И ты увидишь, он будет чаще стараться для тебя делать что-то.ТаинственностьОставьте в ваших отношениях пространство для своей загадочности. Мужчина очень любит, чтобы все было понятно и логично, но когда все загадки разгаданы, интерес снижается. Поэтому создавайте таинственный флер даже в самых обычных вещах. Например, вы гуляете по улице, он звонит и спрашивает: "Ты где?", а ты, не отвечая на этот вопрос, начинаешь наслаждаться небом, пейзажем и не говоришь. А потом неожиданно говоришь: "Милый, я перезвоню" и выдерживаешь паузу минут 20, а потом, конечно, рассказываешь где ты, чтобы он не нервничал.Твоя загадочность может выражаться и в том, что ты уходишь на какие-то свои женские дела и не говоришь, что именно ты делаешь. Просто отвечаешь: "Это время для моей красоты",НежностьЭто не про слабость. Это про тепло. Мужчина очень наполняется и заряжается, когда у женщины открыто сердце. Это и есть энергия, которая наполняет его на подвиги ради тебя.И помни: об Уважении к его мнению, решениям. Это пробуждает его мужское желание делать для тебя. Он хочет чувствовать себя сильным, смелым, умным. Научись вести диалог так, что бы в вашем общении он мог проявить свои лучшие стороны. Научись слушать, а не только говорить. Задавай уточняющие вопросы, когда он говорит о своих победах и достижениях. Пусть в диалоге с тобой у него будет возникать ощущение "какой он классный, и ты – прекрасная, и именно с тобой ему очень хорошо". Каждому человеку хочется раскрыться, иногда ему на это нужно больше времени, просто не перебивай.