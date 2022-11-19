Скидки на определенные квартиры достигают 20-25%.

Скидки на определенные квартиры достигают 20-25%.Вторичный рынок Москвы переполнен предложением и не слишком избалован вниманием покупателей. Поэтому собственникам приходится соглашаться на дисконт, иногда скидывая до четверти от изначально заявленной цены. Аналитики рынка рассказали, на какую "вторичку" сейчас действуют самые большие скидки.Средний срок продажи квартиры с адекватным ценником составляет до двух месяцев. Переоцененные лоты могут находиться в экспозиции от 6-8 месяцев и более. Как правило, после полугода неудачных попыток продать квартиру, ее владелец соглашается на дисконт в 10-15%, а через год – на 20% и выше.Охотнее идут на уступки собственники тех квартир, которые традиционно имеют сложности с продажей:– на первых этажах;– на верхних этажах старых домов без лифта;– многокомнатные квартиры;– без отделки;– с дизайнерским ремонтом;– купленные на маткапитал;– продаваемые по доверенности.Если рассматривать типы домов, то самые большие скидки действуют на квартиры в сталинках – в среднем 4-5%. Дисконт в 3-4% предлагается на жилье в панельных и блочных домах.С точки зрения географии выгоднее всего искать "вторичку" в удаленных от центра локациях, например, в Зеленограде. Регулярные скидки предлагаются на жилье в восточных районах столицы, где находятся крупные промзоны и идет масштабный процесс редевелопмента.