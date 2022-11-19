Как сообщают в администрации города Владимира, с начала нового зимнего сезона в областном центре...

Как сообщают в администрации города Владимира, с начала нового зимнего сезона в областном центре уборка снега ведется своевременно и штатно.Напомним, ранним утром 18 ноября на уборку города вышло 36 единиц техники, в том числе 24 комплексные дорожные машины, сообщают в пресс-службе мэрии.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в диспетчерскую «Центра управления городскими дорогами» по телефонам 47-90-94 (с 6.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) или 8-960-721-49-49 (круглосуточно, перерывы с 12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки дворовых территорий управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 (в будни) или в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).Фото пресс-службы администрации города Владимира