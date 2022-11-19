Руководитель подчеркнул, что территорию кладбища удалось очистить от крупных завалов мусора. Оборудовано девятнадцать бункеров для сбора отходов.

Глава города Арзамаса Александр Щелоков упрекнул жителей в том, что они перекладывают мусор к оградам чужих могил. Об этом он написал в своём телеграм-канале.«В этом сезоне до первого снега боролись... не знаю с кем... с народной игрой, что ли. Игра называется: «я убрал у себя, переложил все к дальнему соседу». Прекрасно, православные!», - написал мэр.Руководитель подчеркнул, что территорию кладбища удалось очистить от крупных завалов мусора. Оборудовано девятнадцать бункеров для сбора отходов. Их количество в ближайшем будущем планируют увеличить.