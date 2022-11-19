20 ноября в народном календаре отмечен как Федотов день, а в церковном — как день почтения памяти...

20 ноября в народном календаре отмечен как Федотов день, а в церковном — как день почтения памяти святого мученика Феодота.Рыбаки выходили на промысел. Женщины пекли пироги из рыбы, которую поймали их мужья в этот день. Пирогами угощали родных и близких. Считалось, что они будут здоровы весь год, если съедят кусок пирога в этот день. Рыбакам же следовало после того, как они съели блюда из свежей рыбы, все косточки собрать и выкинуть в снег. Считалось, что это привлечёт хороший улов в следующий раз.Также было принято в этот день ходить в гости к своим родственникам, есть пироги и хвалить хозяев. Хозяйке же было принято одарять гостей гостинцами.Наши предки верили, что Федотов день идеально подходит для проведения обрядов и чтения заговоров на беременность.Какие запреты действуют в Федотов день?Беременной женщине нельзя думать о плохом. Существовало поверье, что всё, о чем она будет размышлять в этот день, передастся ребенку.Рыбакам не рекомендуется продавать сегодняшний улов, иначе весь год промысел будет неудачным.Будущей маме не стоит есть на бегу. В противном случае малыш родится беспокойным.Запрещается гонять птиц - можно привлечь в свою жизнь несчастье.Нельзя спорить и вступать в конфликты. Нарушителю запрета грозят серьезные проблемы со здоровьем.Беременным не рекомендуется долго спать, иначе и ребенок будет лежебокой.Народные приметы на 20 ноября 2022 года:Лёд на реках застыл грудами — к урожаю хлеба.На дорогах образовались снежные кочки — хлеб уродится.Тучи наползают с северной стороны — к холодной погоде.Снега много — зима окажется снежной.Снегопад — весной будет большой разлив.Гололёд — холодная погода установилась надолго.Петухи распелись — потеплеет.Галки раскричались — на следующий день снег пойдёт.Ворона нос под крыло прячет — перед стужей.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos